モデルで実業家のMALIA.（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。2人目の孫のお宮参りを報告した。

9月9日に2人目の孫が生まれたことを明かしていたMALIA.。「赤坂・日枝神社にて 家族みんなで迎えた孫娘のお宮参り」とお宮参りを報告し、和服で孫娘を抱く姿を投稿した。

「澄んだ秋空に包まれて 穏やかで美しい一日になりました。後ろを走っているのはパワフルお姉ちゃま」とつづった。

MALIA.は01年に当時横浜でプレーしていた元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に海鈴を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日には当時横浜でプレーしていたMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表。昨年8月にドバイに移住した。海鈴はJリーガーとして活動、23年12月には「初孫が産まれました」と報告していた。