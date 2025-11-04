広島 26年コーチングスタッフ発表 福地、新井良コーチが1軍へ配置転換
広島は4日、26年シーズンのコーチングスタッフを発表した。
新たに1軍投手コーチに今季までヤクルトでコーチを務めた石井弘寿氏が就任したほか、今季2軍ヘッド兼打撃・走塁コーチだった福地寿樹氏が1軍打撃チーフコーチとなり、同じく今季2軍打撃コーチだった新井良太氏が1軍打撃コーチのポストに配置転換となった。
また、今季1軍打撃コーチを務めた小窪哲也氏が1軍内野守備走塁コーチに。朝山東洋氏が3軍野手育成コーチに就任した。3軍投手コーチ兼アナリストだった野村祐輔氏は2軍投手コーチとなる。
以下、来季コーチングスタッフ一覧。
【1軍】
監督・新井貴浩
ヘッドコーチ・藤井彰人
打撃チーフコーチ・福地寿樹
打撃コーチ・新井良太
内野守備走塁コーチ・小窪哲也
外野守備走塁コーチ・赤松真人
投手チーフ・菊地原毅
投手コーチ・石井弘寿
バッテリーコーチ・石原慶幸
【2軍】
監督・高信二
2軍チーフ兼バッテリーコーチ・倉義和
打撃コーチ・東出輝裕
打撃コーチ・迎祐一郎
内野守備走塁コーチ・三好匠
外野守備走塁コーチ・広瀬純
投手コーチ・永川勝浩
投手コーチ・野村祐輔
【3軍】
統括兼大野寮長・畝龍実
野手育成コーチ・朝山東洋
投手コーチ・育成強化担当・小林幹英