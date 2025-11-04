スポニチ

　広島は4日、26年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

　新たに1軍投手コーチに今季までヤクルトでコーチを務めた石井弘寿氏が就任したほか、今季2軍ヘッド兼打撃・走塁コーチだった福地寿樹氏が1軍打撃チーフコーチとなり、同じく今季2軍打撃コーチだった新井良太氏が1軍打撃コーチのポストに配置転換となった。

　また、今季1軍打撃コーチを務めた小窪哲也氏が1軍内野守備走塁コーチに。朝山東洋氏が3軍野手育成コーチに就任した。3軍投手コーチ兼アナリストだった野村祐輔氏は2軍投手コーチとなる。

　以下、来季コーチングスタッフ一覧。

　【1軍】

　監督・新井貴浩

　ヘッドコーチ・藤井彰人

　打撃チーフコーチ・福地寿樹

　打撃コーチ・新井良太

　内野守備走塁コーチ・小窪哲也

　外野守備走塁コーチ・赤松真人

投手チーフ・菊地原毅

　投手コーチ・石井弘寿

バッテリーコーチ・石原慶幸

　【2軍】

　監督・高信二

　2軍チーフ兼バッテリーコーチ・倉義和

　打撃コーチ・東出輝裕

　打撃コーチ・迎祐一郎

　内野守備走塁コーチ・三好匠

　外野守備走塁コーチ・広瀬純

投手コーチ・永川勝浩

投手コーチ・野村祐輔

　【3軍】

　統括兼大野寮長・畝龍実

　野手育成コーチ・朝山東洋

　投手コーチ・育成強化担当・小林幹英