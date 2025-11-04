広島は4日、26年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

新たに1軍投手コーチに今季までヤクルトでコーチを務めた石井弘寿氏が就任したほか、今季2軍ヘッド兼打撃・走塁コーチだった福地寿樹氏が1軍打撃チーフコーチとなり、同じく今季2軍打撃コーチだった新井良太氏が1軍打撃コーチのポストに配置転換となった。

また、今季1軍打撃コーチを務めた小窪哲也氏が1軍内野守備走塁コーチに。朝山東洋氏が3軍野手育成コーチに就任した。3軍投手コーチ兼アナリストだった野村祐輔氏は2軍投手コーチとなる。

以下、来季コーチングスタッフ一覧。

【1軍】

監督・新井貴浩

ヘッドコーチ・藤井彰人

打撃チーフコーチ・福地寿樹

打撃コーチ・新井良太

内野守備走塁コーチ・小窪哲也

外野守備走塁コーチ・赤松真人

投手チーフ・菊地原毅

投手コーチ・石井弘寿

バッテリーコーチ・石原慶幸

【2軍】

監督・高信二

2軍チーフ兼バッテリーコーチ・倉義和

打撃コーチ・東出輝裕

打撃コーチ・迎祐一郎

内野守備走塁コーチ・三好匠

外野守備走塁コーチ・広瀬純

投手コーチ・永川勝浩

投手コーチ・野村祐輔

【3軍】

統括兼大野寮長・畝龍実

野手育成コーチ・朝山東洋

投手コーチ・育成強化担当・小林幹英