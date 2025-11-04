国会で4日、高市首相の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。立憲民主党の野田代表は、自民党の政治とカネの問題について「けじめがついたと考えるのか」と追及しました。

立憲民主党・野田代表

「政治とカネの問題について、決着がついたかのごとく人事を決められたことは大変遺憾です。決断と前進の前に信頼回復が必要ではないでしょうか。総理は政治とカネの問題はけじめがついたとお考えでしょうか」

高市首相

「それぞれの議員が丁寧に真摯に説明責任を尽くしてきたものと考えております。ただ大切なことは、二度とこのような事態を繰り返さないということです。政治への信頼を損ねることになってしまいましたことにつきましては、心よりおわびを申し上げます」

また、野田代表は国会議員の定数削減について、「数の力で強引に決める課題ではない。幅広い合意形成が必要だ」とただしました。

これに対し、高市首相は「各党各会派とも真摯な議論を重ねていきたい」と、各党との協議に前向きな考えを示しました。

さらに、高市首相は中長期的な物価高対策として所得税の減税と現金給付を組み合わせた給付付き税額控除について、「早期に検討を進め、実現を目指す」との考えを強調しました。