広島の新井貴浩監督

プロ野球、広島は4日、2026年度のコーチングスタッフについて発表しました。

来季は新井貴浩監督の就任4年目。一部名称や配置の変更が行われます。

来季一軍の打撃・投手部門にはそれぞれ「チーフ」というポストを設定。一軍打撃チーフには、今季二軍のヘッド兼打撃・走塁コーチをつとめていた福地寿樹氏が就任します。また一軍投手チーフには、これまで一軍投手コーチだった菊地原毅氏が就任することがわかりました。

今季までヤクルトの投手コーチをつとめていた石井弘寿氏は、広島の一軍投手コーチに就任。その他、軍の枠組みを越えた配置転換では、二軍の打撃コーチだった新井良太氏が一軍打撃コーチ。一軍の内野守備・走塁コーチだった三好匠氏が二軍の同コーチ。三軍の野手総合コーチ兼アナリストだった迎祐一郎氏が二軍打撃コーチに就任しました。

また、2024年の現役引退後、三軍投手コーチ兼アナリストをつとめていた野村祐輔氏は、二軍投手コーチに就任することがわかりました。

▽2026年度 コーチングスタッフ　※カッコ内は背番号

＜一軍＞
新井貴浩　監督［25］
藤井彰人　ヘッドコーチ［77］
福地寿樹　打撃チーフ［85］
新井良太　打撃コーチ［84］
小窪哲也　内野守備・走塁コーチ［89］
赤松真人　外野守備・走塁コーチ［80］
菊地原毅　投手チーフ［86］
石井弘寿　投手コーチ［82］
石原慶幸　バッテリーコーチ［81］

＜二軍＞
高信二　監督［71］
倉義和　二軍チーフ兼バッテリーコーチ［76］
東出輝裕　打撃コーチ［72］
迎祐一郎　打撃コーチ［91］
三好匠　内野守備・走塁コーチ［90］
廣瀬純　外野守備・走塁コーチ［75］
永川勝浩　投手コーチ［74］
野村祐輔　投手コーチ［87］

＜三軍＞
畝龍実　統括兼大野寮長［78］
朝山東洋　野手育成コー チ［83］
小林幹英　投手コーチ・育成強化担当［73］