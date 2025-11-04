プロ野球、広島は4日、2026年度のコーチングスタッフについて発表しました。

来季は新井貴浩監督の就任4年目。一部名称や配置の変更が行われます。

来季一軍の打撃・投手部門にはそれぞれ「チーフ」というポストを設定。一軍打撃チーフには、今季二軍のヘッド兼打撃・走塁コーチをつとめていた福地寿樹氏が就任します。また一軍投手チーフには、これまで一軍投手コーチだった菊地原毅氏が就任することがわかりました。

今季までヤクルトの投手コーチをつとめていた石井弘寿氏は、広島の一軍投手コーチに就任。その他、軍の枠組みを越えた配置転換では、二軍の打撃コーチだった新井良太氏が一軍打撃コーチ。一軍の内野守備・走塁コーチだった三好匠氏が二軍の同コーチ。三軍の野手総合コーチ兼アナリストだった迎祐一郎氏が二軍打撃コーチに就任しました。

また、2024年の現役引退後、三軍投手コーチ兼アナリストをつとめていた野村祐輔氏は、二軍投手コーチに就任することがわかりました。

▽2026年度 コーチングスタッフ ※カッコ内は背番号

＜一軍＞

新井貴浩 監督［25］

藤井彰人 ヘッドコーチ［77］

福地寿樹 打撃チーフ［85］

新井良太 打撃コーチ［84］

小窪哲也 内野守備・走塁コーチ［89］

赤松真人 外野守備・走塁コーチ［80］

菊地原毅 投手チーフ［86］

石井弘寿 投手コーチ［82］

石原慶幸 バッテリーコーチ［81］

＜二軍＞

高信二 監督［71］

倉義和 二軍チーフ兼バッテリーコーチ［76］

東出輝裕 打撃コーチ［72］

迎祐一郎 打撃コーチ［91］

三好匠 内野守備・走塁コーチ［90］

廣瀬純 外野守備・走塁コーチ［75］

永川勝浩 投手コーチ［74］

野村祐輔 投手コーチ［87］

＜三軍＞畝龍実 統括兼大野寮長［78］朝山東洋 野手育成コー チ［83］小林幹英 投手コーチ・育成強化担当［73］