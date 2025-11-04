ブラッシングしてもらっている猫の顔がおもしろすぎて…？飼い主さんが吹き出した音にびっくりして体を反転させる様子に笑いが止まらないと話題で、動画は1万2千再生を突破。「この顔は笑っちゃいますねw」「猫ちゃんはブラッシングが気持ち良いんだか悪いんだかわからないねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：ブラッシングをしてもらっていた猫→『まさかの表情』に変化して…】

ブラッシング中

Instagramアカウント『chakohaku_cocoa』に投稿されたのは、飼い主さんにブラッシングをしてもらっている猫の様子です。動画に登場するのは、2024年2月24日生まれのチンチラゴールデンの「ミロ」ちゃん。ふわふわと黄金色に輝く長い毛並みと、まん丸な目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日飼い主さんは、爪とぎ兼ベッドで寝そべっていたミロちゃんを、優しくブラッシングしてあげることにされたのだそうです。もつれがちな長毛をほどくようにゆっくり丁寧にブラシをして、その後は手のひらでおなかを撫でてあげると、ミロちゃんはブラッシングが不快だったのか、飼い主さんの手に噛みつこうとしてきたといいます。

顔芸達者

飼い主さんがブラッシングを続けていると、嫌がっているかと思われたミロちゃんが、今度は目と口を半開きにしながら気持ちよさそうな表情を浮かべはじめたのだとか。

ミロちゃんは次第に白目を剥きはじめ、そのまま眠ってしまいそうなほどに脱力していったとのこと。飼い主さんはミロちゃんの豊かな顔芸っぷりに笑いをこらえきれず、つい「ぷっ」と吹き出してしまわれたのだそうです。

仰天顔も披露

飼い主さんの吹き出した音に驚いたミロちゃんは、突然目をかっと大きく見開き体をびくっと跳ねさせると、逃げの体勢に入ったのだとか。

ブラッシングに対してキレ顔と恍惚の表情を見せたかと思いきや、次の瞬間にはビビり顔も披露してくれるミロちゃんの豊かな顔芸っぷりは、たくさんの人々に癒しと笑いを届けることとなったのでした。

投稿には、「吹き出し音にビビるミロちゃんにめっちゃ笑っちゃいましたw」「お口もお目目も半開きなのがおもしろすぎて吹いたw」「ミロちゃん気持ちいいの？悪いの？どっち？w」「もうなんでそんなおもしろかわいいの！w」「毛が長くてもつれもあるからブラッシングってけっこう難しいですよね！w」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『chakohaku_cocoa』では、この他にも猫たちのかわいい日常の姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chakohaku_cocoa」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。