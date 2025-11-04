釣り場の茂みからひょこっと出てきた子猫。その後、投稿主さんの足元から離れず、甘えるようにくっついてくる姿がThreadsで話題に！2万を超えるいいねが付き、コメント欄には「倒れ込み作戦！！すごいプレゼン力！」「これは…連れて帰るしかないですね～」「健気で泣けて来ます」といった声が寄せられました。

【動画：茂みから飛び出してきた『1匹の子猫』…驚きの出会いと『13年後の光景』に感動】

釣り場の茂みから…

Threadsアカウント「@teruaki_fishing」さまは、投稿主の日常を不定期に呟いているアカウントです。その中で紹介された愛猫・クリちゃんとの出会いが注目を集めています。

ある日、釣り場に行った投稿者さまは茂みから1匹の子猫が飛び出してきたのを目撃したのだそう。

警戒するかな……と思いきや、その子猫は人懐こい様子で足元へと近寄ってきたといいます。

投稿主さんを追いかけるように足元へと近寄ってくる子猫。驚くべきことに、子猫は投稿者さまの足の上にゴロンと寝転び甘えるようなポージングを見せつけてきたのだとか！これは、「連れ帰って」とお願いしているに違いありません。

必死についてくる姿が健気で泣ける

その後もすっかり懐いた子猫は、投稿者さまに縋り付くように必死に追いかけてきたのだそう。ときには、投稿者さまが帰る方向へと先走ることも！

投稿者さまを置いて行ってしまったことに気づくと振り返り、すぐに戻ってきたかと思えば前足で足をちょんちょん♡もう気分は投稿者さまのお家の子です！

人懐っこい子猫の行動が話題に

その後、あまりの可愛さと親猫の姿が見えないこと、場所の関係上、危険性を考慮して一時的に保護することにしたという投稿者さま。

なんと、その後も自然な流れで投稿者さまのお家の子となり、あれから13年、今ではすっかり超甘えんぼうな猫さんに成長したのでした！きっと「この人なら愛してくれる」と感じたのでしょう。

クリちゃんと飼い主さんの出会いを紹介した投稿は、Threads内で注目を集め、コメント欄には「倒れ込み作戦！！すごいプレゼン力！」「これは…連れて帰るしかないですね～」「健気で泣けて来ます」という声が寄せられています。

Threadsアカウント「@teruaki_fishing」さまは、投稿者ご本人の何気ない日常の出来事や感情を不定期に呟いています。時々クリちゃんも登場することがあるそうですよ！

