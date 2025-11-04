お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（４７）が都内で４日、シリーズ新作映画「スーパーマン」のデジタル配信記念イベントに登壇し、日本語吹替版でスーパーマン役の声優・武内駿輔（２８）と、大好きなアメコミトークを展開。長谷川にとってのスーパーマンみたいな人として、「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（４０）を挙げた。

「非常に皆さんのイメージだとあんまり好印象じゃないかもしれませんけど、会った時からアレなんですよ。知った瞬間から。１０年以上経ってんのにブレずにずっと。あいつはあいつの正義で生きてるんスよ。だから俺ん中であいつはある意味スーパーマンなんですよ。普通変えるじゃないですか。世間のあんだけノイズが聞こえて、怒られたり炎上してんのに、何ひとつ変わらないスよ。それはスゴイなっていう…」

一緒に地方の営業に行った時の車中エピソードを明かした。

「『大体ドライバーさん、何分ぐらいで着きます？』つったら『ちょっと今日渋滞してるんで、普段だと５分ですけど、倍の１０分ぐらいですね』って言って、みんなそこにいた他の芸人は『あ、分かりました』ってその場で納得してんのに、ナダルだけ『あ、ほな分かりました』つって、ストップウォッチで計りだしたんですよ」

長谷川は爛ッコいい〜瓩箸修了思ったそうだ。到着がもし１０分オーバーだったら、計った時間はドライバーとのディスカッションで狆攀鬮瓩砲覆襪らだ。「俺らが心の中で爐△，發Γ隠以以上経ってんじゃん瓩辰童世┐覆い犬磴覆い任垢。そういうのやってくれるんですよ」

また「おはよう」と長谷川が挨拶した時、ナダルの第一声は「あ、それ本物ですか？」。長谷川が着ていたアウトドアブランドジャケットの刺繍を見て、その真贋を指摘してきたという。

これも「長谷川さん着てんの大丈夫ですか？ 本物ですか？」「もしかしたら長谷川さん、騙されてないですか？ もっと自己防衛能力上げて下さいよ」という、ナダルからの助言ととらえている。「真実だけを言ってるんです、あの男は」と、長谷川はナダルをヒーロー視していた。