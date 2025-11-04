岩堀せり、TAKURO（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの岩堀せりが11月4日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROとのハロウィンショットを公開し、話題を呼んでいる。

GLAYメンバー＆妻「仲良しすぎる」ハロウィン2ショット

◆岩堀せり、夫との仲良しハロウィンショット公開


岩堀は「今年はLABUBU」とつづり、中国発の人気キャラクター・ラブブ（LABUBU）を模してうさ耳フードをかぶったキュートなコスプレ姿を披露。帽子とメガネを身につけたTAKUROと並んで座り、穏やかな笑顔を見せる2人の写真を公開している。

◆岩堀せりの投稿に反響


この投稿には「夫婦でハロウィン素敵」「仲良しすぎる」「せりさん可愛い」「2人ともおしゃれ」「理想の夫婦」「雰囲気が素敵」などの反響が寄せられている。

岩堀はTAKUROと2004年5月に結婚。2005年10月に長男、2007年10月に長女が誕生している。（modelpress編集部）

