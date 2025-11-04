堀田茜、白無垢姿を披露 焼酎樽の鏡開きショットも「ため息が出るほど美しい」「絵画みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの堀田茜が11月3日、自身のInstagramを更新。白無垢姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳人気モデル「絵画みたい」白無垢姿
11月2日の投稿で「結婚式を挙げました」と報告し、ウェディングドレス姿を公開していた堀田。今回の投稿では「夢だった白無垢で茜霧島の鏡割り」と綴り、白無垢での立ち姿や、焼酎の樽の前で白無垢姿に小槌を手にした姿、黒い羽織姿の人物の横で白無垢で佇む姿など、ドレスショットも合わせ複数枚を公開した。
それぞれの衣装などへのこだわりを綴り「悩んだことも辛かったトレーニングもエステも美容三昧の日々も全部一生の思い出」「沢山の方の協力のおかげで最高の一日になりました。感謝の気持ちでいっぱいです」と支えてくれた周囲の人たちへの感謝で締めくくっている。
この投稿に、コメント欄には「ため息が出るほど美しい」「鏡割り姿素敵です」「うっとりしちゃう」「絵画みたい」「美しさのための努力、尊敬します」など反響が寄せられている。
堀田は、2024年4月26日に一般男性との結婚を報告した。（modelpress編集部）
