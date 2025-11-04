株式会社ポケモン「ベストジーニスト」受賞 ギャラドス＆ピカチュウ刺繍ジャケットが評価【ベストジーニスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】11月3日、都内にて「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式が開催され、株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが「協議会選出部門 特別貢献賞」を受賞した。
【写真】昨年「ベストジーニスト」受賞したSnow Man目黒蓮
長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして受賞。代表して挨拶した株式会社ポケモンセンター代表取締役社長・上郷頼臣氏は、今回評価された「ポケモンセンターヒロシマ」のリニューアルを記念したデニムジャケットを着用。ギャラドスとピカチュウの刺繍が施されていた。
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒蓮（Snow Man）が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。また「協議会選出部門」ではKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」では花江夏樹と株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが、「次世代部⾨」では猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年「ベストジーニスト」受賞したSnow Man目黒蓮
◆株式会社ポケモン「ベストジーニスト」受賞
長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして受賞。代表して挨拶した株式会社ポケモンセンター代表取締役社長・上郷頼臣氏は、今回評価された「ポケモンセンターヒロシマ」のリニューアルを記念したデニムジャケットを着用。ギャラドスとピカチュウの刺繍が施されていた。
◆目黒蓮・今田美桜・HANAら「ベストジーニスト2025」受賞
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒蓮（Snow Man）が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。また「協議会選出部門」ではKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」では花江夏樹と株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが、「次世代部⾨」では猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】