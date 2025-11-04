ガバッと着るだけ！【大人のハニーズ】40・50代のおしゃ見え♡「新作ニット」

おしゃれがますます楽しくなる、秋冬シーズンが到来。これから新調するなら【ハニーズ】の一部店舗等で展開されている大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】の「新作ニット」がおすすめです。スパンコール付きラメ糸を使用したニットと、フェザー素材 & グラデーションカラーが映えるニットは、ガバッと着るだけでサマ見えするのが魅力。コーデ迷子になっている40・50代の即戦力になりそうです。

一点投入するだけで華やぐニット

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」\4,980（税込）

スパンコール付きラメ糸がキラキラ輝くニット。程よいボリューム袖も可愛いアクセントになり、一点投入するだけでコーデが華やかな印象に。顔まわりがスッキリ見えるVネックが、美しいデコルテも演出します。前後差のある裾 & サイドスリットがおしゃれ度をさらに高めます。

レイヤード自在！ きれいめオフィスコーデ

ゆったりと着られるニットは、レイヤードコーデを楽しめるのも魅力。写真のように白シャツを合わせてきちんと感を演出しつつ、スラックスできれいめに引き寄せれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。ロンTとジーンズ、スニーカーを合わせてカジュアルに着こなすのもおすすめ。オンにもオフにも活躍しそうです。

ガバッと着るだけで今っぽい

【GLACIER lusso】「グラデーションニット」\4,980（税込）

ふわふわのフェザーヤーン素材と、ニュアンス感のあるグラデーションカラーがおしゃれで可愛いニット。シンプルながら存在感があるため、プラスワンでコーデが垢抜けそうです。落ち着いた色合いで、大人コーデとの相性も◎ 公式オンラインストアによると「暖かみもあり着心地抜群」とのこと。秋冬コーデの即戦力になりそうな予感。

爽やかに垢抜ける淡色コーデ

ダークトーンになりがちな秋冬コーデに、爽やかな抜け感を与えるブルー × グレーのグラデーションをきかせたニット。ベージュのスカートを合わせた淡色コーデも、メリハリ感のある着こなしに。ヒップにかかるくらいのちょうどいい着丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i