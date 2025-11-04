公明党が離脱し、日本維新の会が連立政権入り。民主党（と国民新党）が下野して第２次安倍内閣が発足した２０１２年以来、１３年ぶりの大政局だ。日々、国政を追いかけているわけでもないスポーツ紙の芸能社会記者ではあるが、偶然にもその激動の瞬間に立ち会い、目撃者となった。

大阪・関西万博閉幕日の１０月１３日。記者は万博内の大阪ヘルスケアパビリオンにいた。同館のクロージングイベントに人気デュオ・コブクロらとともに参加した、維新代表の大阪府・吉村洋文知事（５０）を取材するためだ。１０日に公明が政権離脱し、立憲民主党が維新、国民民主党との協議を呼びかけていたタイミング。主催者からは「終演後に囲み取材の設定があります」と聞かされていた。「これは政局についてアレコレ聞かなアカン」と手ぐすね引いていた。

だが囲み取材はドタキャン。主催者に理由を聞くと「多忙のため」とのこと。いや、吉村氏が多忙なんて今に始まったことではない。むしろ降壇する吉村氏の顔に“万博疲れ”はなく、瞳はキラキラしていた。何かがにおった。果たして、終演直後から自民党・高市早苗総裁（６４）と約４０分にわたって電話会談を行い、自維の距離がグッと近づくことになったと知るのは、後日のことだ。

そんな維新が「一丁目一番地」と掲げる政策は議員定数の削減。賛否あるだろう。ただ私の住む兵庫７区（西宮市南部と芦屋市）は、昨年１０月の衆院選で自民候補が当選し、維新候補と立民候補も比例復活した。確かに１選挙区に３人のセンセイは多すぎる気はする。（芸能担当・田中 昌宏）

◆田中 昌宏（たなか・まさひろ）９７年入社。初めての国政選挙は９５年参院選。スポーツ平和党に投票しましたが、アントニオ猪木氏は落選…。