広島は４日、来季のコーチングスタッフを発表した。福地寿樹２軍ヘッド兼打撃コーチが１軍打撃チーフコーチ、新井良太２軍打撃コーチが１軍に配置転換。今季１軍を担当した朝山打撃コーチは３軍野手育成コーチ、小窪打撃コーチは１軍内野守備走塁コーチを務める。

新任として、前ヤクルトの石井弘寿氏が１軍コーチに就任する。菊地原投手コーチは、チーフ格となる。また永川投手コーチ、三好内野守備走塁コーチ、迎３軍野手総合コーチ兼アナリストが２軍に配置転換。ほかに、東出２軍内野守備走塁コーチが２軍打撃コーチ、倉２軍バッテリーコーチはチーフの肩書が加わった。

昨オフは、昨季限りで現役引退した野村祐輔が３軍投手コーチ兼アナリストとなった以外、全コーチ留任で１、２軍の配置転換はなかった。昨季４位からも成績を下げて２０年ぶりの借金２０で５位に沈んだ今オフは、大幅シャッフル。野村コーチは来季、２軍担当となり、背番号９２から８７に変更となった。

◆広島の来季コーチングスタッフ

▼１軍

監督 ２５ 新井貴浩

ヘッド ７７ 藤井彰人

打撃チーフ ８５ △福地寿樹

打撃 ８４ △新井良太

内野守備・走塁 ８９ △小窪哲也

外野守備・走塁 ８０ 赤松真人

投手チーフ ８６ 菊地原毅

投手 ８２ 〇石井弘寿

バッテリー ８１ 石原慶幸

▼２軍

監督 ７１ 高真二

チーフ兼バッテリー ７６ 倉義和

打撃 ７２ △東出輝裕

打撃 ９１ △迎祐一郎

内野守備・走塁 ９０ △三好匠

外野守備・走塁 ７５ 広瀬純

投手 ７４ △永川勝浩

投手 ８７ △野村祐輔

▼３軍

統括兼大野寮長 ７８ 畝龍実

野手育成 ８３ △朝山東洋

投手・育成強化担当 ７３ 小林幹英

※〇は新任、△は配置転換