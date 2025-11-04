【広島】福地寿樹、新井良太の打撃コーチ２人が１軍に配置転換 来季スタッフ発表 大幅シャッフル
広島は４日、来季のコーチングスタッフを発表した。福地寿樹２軍ヘッド兼打撃コーチが１軍打撃チーフコーチ、新井良太２軍打撃コーチが１軍に配置転換。今季１軍を担当した朝山打撃コーチは３軍野手育成コーチ、小窪打撃コーチは１軍内野守備走塁コーチを務める。
新任として、前ヤクルトの石井弘寿氏が１軍コーチに就任する。菊地原投手コーチは、チーフ格となる。また永川投手コーチ、三好内野守備走塁コーチ、迎３軍野手総合コーチ兼アナリストが２軍に配置転換。ほかに、東出２軍内野守備走塁コーチが２軍打撃コーチ、倉２軍バッテリーコーチはチーフの肩書が加わった。
昨オフは、昨季限りで現役引退した野村祐輔が３軍投手コーチ兼アナリストとなった以外、全コーチ留任で１、２軍の配置転換はなかった。昨季４位からも成績を下げて２０年ぶりの借金２０で５位に沈んだ今オフは、大幅シャッフル。野村コーチは来季、２軍担当となり、背番号９２から８７に変更となった。
◆広島の来季コーチングスタッフ
▼１軍
監督 ２５ 新井貴浩
ヘッド ７７ 藤井彰人
打撃チーフ ８５ △福地寿樹
打撃 ８４ △新井良太
内野守備・走塁 ８９ △小窪哲也
外野守備・走塁 ８０ 赤松真人
投手チーフ ８６ 菊地原毅
投手 ８２ 〇石井弘寿
バッテリー ８１ 石原慶幸
▼２軍
監督 ７１ 高真二
チーフ兼バッテリー ７６ 倉義和
打撃 ７２ △東出輝裕
打撃 ９１ △迎祐一郎
内野守備・走塁 ９０ △三好匠
外野守備・走塁 ７５ 広瀬純
投手 ７４ △永川勝浩
投手 ８７ △野村祐輔
▼３軍
統括兼大野寮長 ７８ 畝龍実
野手育成 ８３ △朝山東洋
投手・育成強化担当 ７３ 小林幹英
※〇は新任、△は配置転換