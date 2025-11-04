◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第４節 神戸―蔚山（５日・御崎公園）

現在東組２位の神戸が４日、試合前日の公式会見を実施した。吉田孝行監督とＭＦ扇原貴宏が出席し、チーム５試合ぶりとなる公式戦白星へ意気込んだ。

首位の蔚山とは現時点で「１位、２位対決」となる。第３節（１０月２２日）では江原とのアウェー戦で今大会初黒星を喫した。その試合も含め、チームは１０月１日のＡＣＬＥ・メルボルン・シティー戦（御崎公園）以来白星から遠ざかっている中、扇原は「ホームで勝ち点３を取れるか取れないかで、グループステージの戦い方や優位性がすごく変わってくる。前回アウェーで負けたのもありますし、しっかりと今回はホームで勝ち点３を取ってグループステージ突破に向けて勝ち点を積み重ねたい」と意気込んだ。

１０月２６日、リーグ戦の新潟戦（２△２、デンカＳ）を終えてから８日。扇原は「細かいことにこだわるだけ。チームとしてやってきたことを９０分間出し続ける。少しのことで結果が変わってくるのをここ何試合かで痛感している。もっともっと細かいところにこだわってやろうというのを選手同士でも話している」と、規律や「際」のところにこだわる姿勢を再度確認してきたと明かす。ＡＣＬＥはもちろん、１１月はリーグ戦、天皇杯とタイトル獲得へ負けられない試合も多く重なってくる。いい流れをつくりたい蔚山戦に「チーム全員が勝ちに飢えている状態ですし、ＡＣＬの重要性も全員が理解している。全員モチベーションが高いですし、リーグ優勝に関しても本当に誰一人まだ諦めていない。自分たちできることは目の前の試合に勝つこと、集中することだけ。あしたの試合に全力で向かっていって、勝ち点３を取れればその後のリーグ戦天皇杯にもいい流れがつくっていけると思う。まずはあしたの試合に集中していきたい」と、気合を込めた。