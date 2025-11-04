21世紀になってからはMLB初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース。原動力になったのは間違いなく、シリーズMVPを獲得した山本由伸投手（27）だろう。スポーツ紙記者が語る。

「山本投手は第2戦、6戦で先発し勝利投手になったのち、最終決戦の第7戦ではリリーフ登板して複数イニングを投げ抜き勝ち投手に。歴史に残る活躍で、日米ともに一気に注目を集めました。

11月3日（現地時間）にロサンゼルスで行なわれた優勝パレードでは、本人の発言として広まった『負けは選択肢にない』という"名言"を発すると、現地ファンは熱狂。何かと大谷の影に隠れてしまいがちでしたが、今回の活躍を経て彼のパーソナリティにもファンからの熱い視線が注がれています」

そんなさなか、日本のファンの間で注目されているのが、昨年山本との"熱愛説"が囁かれたモデル・Niki（29）の存在だ。Nikiを知る芸能関係者が語る。

「Nikiは2016年の恋愛リアリティショー『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演し、『番組史上No.1美女』として話題になった女性です。その後もモデルとして芸能活動を続け、『世界で最も美しい顔100人』に3年連続ランクイン。抜群のスタイルを武器に昨年は写真集を発売し、自身のインスタグラムではラスベガスやバリ島など、海外での水着姿を度々アップするなど、芸能界ではかなり知られた存在です。

山本さんとの交際が話題になったのは昨年のオフ。ロサンゼルスのTikTokerが、山本とNikiがビバリーヒルズを歩いている様子を動画に撮り、声をかけていたのです。2人はサングラスをかけリラックスした様子で、名前を聞かれたNikiはノリノリで『ニッキー！』と答えるなど、とても仲が良さそうな様子でした」

交際は順調なのか

そんなNikiが今回、米テレビ局『NBC4』のリポーターを務めるマリオ・ソリス氏のインスタグラム投稿に映り込んでいたことで、SNS上では話題になっている。《ドジャースの（選手の）友人や家族が、お祝いのためにグラウンドに向かっています》との文言が添えられた動画には、帽子を目深に被ったNikiの姿が。選手夫人たちと行動をともにしていたことで、山本との"交際継続"が注目を集めたのだ。

Nikiと山本の交際は順調ということなのか--。

前出・芸能関係者が続ける。

「昨年あたりからNikiは頻繁にアメリカと日本を往復するようになっています。アメリカの滞在期間もかなり長く、仲間内では『全然日本に帰ってこないね』と山本さんとの順調な交際を羨む声もありました。

今回の姿を見ると、少なくとも山本さんの"友人"として観戦していたことは間違いない。ただ、山本さんが周囲に『彼女』として紹介しているかどうかはわかりません」

山本はドジャース入団時、12年総額3億2500万ドルという、投手としてのMLB史上最高の総額で、かつ最長の契約を結んでいる。アメリカの不動産事情に詳しいジャーナリストが語る。

「山本選手は昨年8月、ロスの中心部・ハリウッドヒルズの高級住宅街に30億円以上の一軒家を購入しています。敷地は1000平方メートル以上で都会の喧騒から離れ、プールもついている豪邸。山本選手が1人で住むには流石に大きすぎると驚いたのですが、12年契約ということもあり、のちに家族が増えることも見越して一軒家を購入したんじゃないでしょうか。

Nikiさんと将来のことについてどこまで考えているのか、現時点ではわかりませんが、山本さんにとっては交際・同棲の準備はバッチリ、といったところでしょうか」

近く、正式な発表がある可能性も--2人の関係性に注目だ。