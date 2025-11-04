◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第４節 神戸―蔚山（５日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が４日、試合前日の公式会見を行い、吉田孝行監督とＭＦ扇原貴宏が出席。５試合ぶりとなる公式戦白星へ意気込んだ。

東組で現在２位の神戸が、１位の蔚山と対戦する。前節ではアウェーで今大会初黒星を喫した中、吉田監督は「ＡＣＬの戦いはホームでの一戦が重要。しっかりホームで勝ちきって終われたら」と意気込んだ。１０月４日の浦和戦から４試合連続で白星から遠ざかっている状況に「ここ４試合は確かに結果は出ていない。それはやはり自分自身の甘さ、選手一人ひとりちょっとした隙があったのかもしれないというのをミーティングで映像も含めて共有して。しっかり修正して、この蔚山戦に準備してきた」と、言及。９日にはＧ大阪とのリーグ戦、１６日には天皇杯の準決勝・広島戦と負けられない試合が続く中、５日の試合も流れを良くするきっかけにしたい。

目の前の一戦に対して全力を注ぐ、という姿勢は崩さないが「監督の立場からすれば、もちろん次のリーグ戦も考えながらマネジメントしていく」と、選手起用の考え方も明かした。一丸となって戦う残りのシーズンへ、指揮官は「選手もそれぞれここ数試合で感じている部分、良かったところ、もっとこうすれば良かったと思うところ、しっかりとそこはみんなそれぞれが自分にベクトルを向けて修正できていると思う。敗戦や引き分けは決して無駄ではないですし、あしたそれを証明できれば」と、まずは蔚山戦でのプレーに期待した。選手たちも結果で応える。