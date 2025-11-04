その日の気分で気軽に香りを楽しむ！池袋ビューティフルフローラ24

「いつでも気軽に“香りを買う”」をコンセプトにした新しいフレグランスショップ「池袋ビューティフルフローラ24」が、2025年11月4日に池袋にオープンします。

ワンプッシュ150円から高級香水を試せる「自動香水噴射機」を設置するほか、管理栄養士監修のスムージーなど腸内フローラを意識した食品類もラインナップ。

その日の気分で気軽に香りを纏い、食で内側からも美しくなれる、楽しい体験ができるお店です！

池袋ビューティフルフローラ24

「池袋ビューティフルフローラ24」は、手頃な価格で高級香水を試せる「自動香水噴射機」と、腸内フローラを意識した食品類を提供する新しいコンセプトのショップです。

「この香り、好みじゃなかった…」「使いきれず溜まっていく…」といった香水購入の悩みを解決し、「試してからお気に入りを買う」という新しい購入スタイルや、その日の気分で気軽に香りを楽しむ体験を提供します。

また、管理栄養士が監修したスムージーやスープ、スパイスカレーなど、体の内側から美と健康をサポートする食品も充実しています。

自動香水噴射機で気軽に香りを纏う体験！

価格帯(税込)：150円〜500円

設置台数：3台

香水種類：合計15種

ワンプッシュで1回使用分の香水を噴射する画期的な機械です！

わずか150円からという手頃な価格で、高級ブランドを含む15種類の香水を試すことができます。

大容量の香水を買う前に試したい時や、その日の気分やシーンに合わせて香りを変えたい時にぴったり。

デート前の身だしなみ、仕事後のリフレッシュ、体臭が気になる時など、様々な場面で気軽に利用できます☆

使い方は簡単！

まず、設置された3台の機械から、気になる香水を選びます。

次に、表示された金額を支払います。

最後に、噴射口に手首などを近づけて香水を噴射すれば完了です！

サクッと気軽に、お好みの香りを纏えます。

管理栄養士監修の腸活フード＆ドリンク

店内では、管理栄養士による商品開発・監修されたスムージーをはじめ、ファスティング食品、スープ、スパイスカレー、さつまいも、干し芋など、腸内フローラを意識した食品類も多数ラインナップ！

「ファスティング」は、一定期間食べ物をとらないことで内臓を休ませ、デトックス効果を高める注目の健康法。

代謝アップやエイジングケア、むくみリセット、腸内環境の変化などのメリットが期待できます。

管理栄養士が監修したスープは、美味しく手軽に栄養補給ができます。

店舗内の自動販売機では、スパイスカレーも販売！

スパイスカレーは、カロリー減＆代謝UP、腸活＆免疫力UP、血流促進による美肌効果など、健康・美容に嬉しいポイントがたくさんあります。

冷凍食品ショーケースには、さまざまな腸活フードが並びます。

店舗情報

店舗名：池袋ビューティフルフローラ24

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階

開店日：2025年11月4日(火)グランドオープン

定休日：不定休

高級香水を気軽に試せるだけでなく、体の内側からキレイをサポートするフード＆ドリンクも楽しめる新感覚のショップ。

池袋を訪れた際には、ぜひ立ち寄って新しい香りの体験と腸活を始めてみてはいかがでしょうか！

2025年11月4日にオープンする「池袋ビューティフルフローラ24」の紹介でした。

