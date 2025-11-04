みなみかわ、次々ビンテージデニムをおねだり Koki,にも懇願「お父さんによろしくお伝えください」
お笑い芸人のみなみかわが4日、都内で行われた『第42回ベストジーニスト2025』授賞式に登壇した。
【写真】安定の着こなし！デニムジャケット＆ジーンズで登場したみなみかわ
みなみかわは協議会選出部門で選出。「ありがたい限り」としつつ、この日受賞した面々を眺め、「衣装でデニムは多いので、みなさんすごい着飾ってらして、でも僕はいつも通りで恥ずかしいです」とぽつり。そこですかさず同じく登壇したSnow Manの目黒蓮が「めちゃくちゃお似合いですけどね」と称賛すると、みなみかわは「ありがとうございます！」と大喜びした。続けて「出る前に初めて会うKoki,さんに、『お父さんに余っているデニムがあったらください』って言ったら、松本（若菜）さんにちょっと怒られました」と明かし、笑いを誘った。
授賞式後の取材では、この秋着たいデニムファッションを聞かれ、「大先輩のさまぁ〜ずの大竹さんから、さまぁ〜ずさんのYouTubeチャンネルでさまぁ〜ずさんのビッグEというビンテージデニムを、相当ビンテージは高くなっているんですけれども、いただいた」と告白。そして「ありがたいなということで、とにかく僕は人からデニムがほしいんです」と堂々宣言し、次は「三村さんからもらいたい」とおねだり。
目黒から「自分で買いはしないんですか？」と質問が飛ぶと、「自分で買いはしません！ビンテージは人から欲しい」と胸を張り、改めてKoki,に向かって「お父さんによろしくお伝えください」と頭を下げたみなみかわ。Koki,も爆笑するなか、「無視してもいいので」と逃げ道もつくり、会場を笑いに包んでいた。
日本ジーンズ協議会が主催する同アワードは、「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」にわかれ、一般選出部門はSNS調査でランダムに選ばれた10〜50代までの5000人（男女比50：50）から最もジーンズが似合う有名人を投票。上位男女各1人が受賞となる。今年は目黒蓮（Snow Man）が2連覇、今田美桜が初受賞となった。
また協議会選出部門として俳優でモデルのKoki,、お笑い芸人のみなみかわ、俳優の松本若菜、ダンス＆ボーカルグループのHANA、特別貢献賞として、声優の花江夏樹、株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンターが参加。次世代部門として、スケートボード日本代表の猪又湊哉、モデルで俳優の紺野彩夏も受賞となった。
