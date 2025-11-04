植物を身近に！岐阜県商品開発研究所「19色から選べるオリジナルプラ鉢セット」

岐阜県商品開発研究所は、「19色から選べるオリジナルプラ鉢セット」および専用受け皿の開発プロジェクトを、2025年10月13日(月)よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始しました。

岐阜県内の事業者と協働した“made in GIFU”のプロダクトで、19色の鉢と19色の受け皿を自由に組み合わせられます。

「自分らしい色で、植物と暮らす」楽しさを提案する、おしゃれで機能的なプラ鉢です！

岐阜県商品開発研究所「19色から選べるオリジナルプラ鉢セット」

観葉植物や多肉植物、ハーブなどを育てるライフスタイルが定着する中で、「おしゃれで機能的な鉢が見つからない」という声に応える、新しい選択肢が登場します。

鉢と受け皿の組み合わせは最大361通り。

地域の技術と感性を生かした“地産デザインプロダクト”として、クラウドファンディングを通じて地域の産業や技術、想いを発信します。

クラウドファンディングプロジェクト概要

プロジェクト名：19色から選べるオリジナルプラ鉢セット

支援募集期間：2025年10月13日(月)〜2025年11月30日(日)

目標金額：1,000,000円

リターン発送予定：2026年2月(順次発送)

プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/821621/view

リターンには、「鉢＋受け皿1組＋オリジナルステッカー付きプラン(3,300円)」や「蓄光カラー鉢＋受け皿＋ステッカー(5,500円)」などが用意されています。

ほかにも、各サイズ(135s／150／180)の5個セットアソートプラン(早割30％OFF)や、応援プランなども設定されています。

19色×19色＝361通りの組み合わせ

19色の鉢と19色の受け皿は、組み合わせが最大361通り！

インテリアや植物の種類に合わせて自由に選べます。

スタイリッシュなマットデザインで、陶器鉢や木製家具にもなじむ落ち着いた質感が特徴です。

機能性と美しさを両立したデザイン

デザインだけでなく機能性も追求。

鉢底のスリット構造により水はけを最適化し、根の育成ムラを軽減し、健康的な生育をサポートします。

受け皿はスタイリッシュなデザインで、小物トレーなど多用途に活用することも可能です☆

岐阜発・国産プラ鉢 ― made in GIFU

デザイン・成形・仕上げまで一貫して岐阜で生産された“地産デザインプロダクト”です。

岐阜県商品開発研究所(GPDL)は岐阜県美濃加茂市を拠点に、「ぎふ」を軸とした地域連携のプラットフォームづくりを推進。

企画・デザイン・販路構築を一貫して行い、県内企業や職人と連携した“made in GIFU”の発信拠点として活動しています。

自社製品の「PGP 植物育成鉢」は、岐阜発のデザイン鉢ブランドとして2023年に誕生し、全国の植物愛好家やショップから好評を得ています。

今回のプロジェクトは、地域の産業を知り、応援し、自分ごととして関わっていただくきっかけになればという想いから挑戦するものです。

植物のある暮らしを、“育てる”だけでなく、『選ぶ』『飾る』『組み合わせる』楽しみで、もっと自由に、もっと楽しくしてくれるプロジェクト。

地元岐阜の技術とデザインの力を結集し、植物と暮らす喜びと地域とつながる温かさを全国へ届けてくれます！

岐阜県商品開発研究所による「19色から選べるオリジナルプラ鉢セット」クラウドファンディングプロジェクトの紹介でした。

