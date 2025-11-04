伝統的な香港広東料理を基盤に、日本各地の旬の食材使用！HANA HOSPITALITY『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』

HANA HOSPITALITYは、東京・麻布十番に新たなモダン香港料理レストラン＆バー『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』をグランドオープンしました。

伝統的な香港広東料理を基盤に、日本各地の旬の食材とモダンな感性で再構築した、五感を刺激するダイニング体験を提供します。

東京タワーを望む絶景のロケーションで、革新的なコース料理やオリジナルカクテルが楽しめます！

HANA HOSPITALITY『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』

『MOON FOREST』は、香港のエッセンスを東京に再解釈するモダンダイニングです。

東京タワーを望む絶景とテラス席を備え、料理・空間・音楽・器・照明に至るまで細部にこだわり抜いています。

料理を監修するのは、マンダリンオリエンタル東京「広東料理 センス」や「YAUMAY」でスーシェフを務めた実力派、五月女和正氏。

香港料理の伝統技法に世界中の食材を掛け合わせ、ここでしか味わえない洗練されたモダン香港料理を提供します。

店舗情報・空間デザイン

店舗名：MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣

所在地：東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

営業時間：ランチ 12:00〜15:00(L.O 14:30) / ディナー 18:00〜23:00(L.O 22:00)

アクセス：麻布十番駅から徒歩1分

『MOON FOREST』を手掛けたのは、香港出身の創業者兼代表取締役社長 Glass Wu(ガラス・ウー)氏。

「本格的でありながら洗練された新しい香港広東料理体験」を目指し、インテリアデザインから器の一つひとつに至るまで、オーナー自らが世界各地から厳選しています。

バーカウンターには月を象ったライトが優しく灯り、天井一面のグリーンが森のような安らぎを演出。

店内やテラス席からは、煌めく東京タワーの夜景を一望できます！

プライベートな個室も備えており、記念日や特別な会食にふさわしい空間です。

ルーフトップでは貸切パーティーの予約も受け付けています。

ディナーコース

ディナーでは、香港伝統の技法に、四季折々の国産食材を掛け合わせた革新的なコース料理が提供されます。

コース内容によっては、フカヒレ、スッポンスープ、香港チャーシュー、オマール海老、干し鮑などの高級食材を贅沢に使用。

3種類のディナーコースが用意されており、中でも全13品の「牡丹コース」は予約不要で当日オーダー可能です。

大切な接待や記念日にもふさわしい、特別なひとときを演出します。

ランチメニュー

ランチタイムには、自家製点心や麺飯類など、気軽に楽しめる広東ランチが用意されています。

さらに、ランチ限定で2種類のコースも提供。

夜のフルコースをベースにした構成で、手軽に本格的な香港料理を楽しめます。

いずれも予約不要で当日オーダーできるのが嬉しいポイントです。

ドリンク

ドリンクは、フランス・イタリアを中心とした厳選ワインやシャンパーニュが揃います。

彩り豊かなオリジナルカクテルも取り揃えており、お食事とのペアリングはもちろん、バーとしての利用も可能です。

麻布十番駅から徒歩1分という好立地で、東京タワーを望む絶景と共に、革新的なモダン香港料理を五感で楽しめる『MOON FOREST』。

料理だけでなく、空間・器・音楽・香りといったすべてが融合した、これまでにないダイニング体験が待っています☆

東京・麻布十番にオープンした『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』の紹介でした。

