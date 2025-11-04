モデルの長谷川ミラ（28）が4日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾り、MVPを獲得したドジャースの山本由伸投手らのスピーチについてコメントした。

優勝報告会では、ワールドシリーズでMVPに輝いた山本由伸投手が全選手の先頭を切って登場。山本は壇上でMVPスピーチを行い、「ブエナスタルデス（こんにちは）」と切り出した後、英語で「you know what？ losing is not an option. I love Dodgers,I love Los Angeles」と話し、最後に「ありがとう！」と日本語で締めくくった。

チームではブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発前に山本が語った「負けるわけにはいかないので」を英訳した「Losing isn’t an option」がポストシーズンのスローガンとなっていた。自らの言葉で強く語り掛け、ファンからはMVPコールが起きた。

また大谷翔平投手は2年連続で英語でのスピーチを披露。「Hello.Hello.I want to say that I'm so proud of this team,and then I want to say you guys are the greatest fans in the world. I'm ready, I'm ready to get another ring.Let's go！」（こんにちは。このチームを本当に誇りに思います。そして、皆さんは世界で最高のファンです。次のリングを獲る準備はできています。さあ、行こう！）と3連覇を宣言した。

南アフリカ人の父と日本人の母を持ち、英語がネイティブレベルの長谷川は「発音よりも中身が、大谷選手も山本選手も」と、スピーチ内容を絶賛。「去年のスピーチとかだとひと言で終わってしまうところが、長文でメモも見ず、気持ちが伝わるようなスピーチだった。野球以外にも努力をされてるのかなって想像します」と話した。

また「あとスペイン語も」と切り出し、「最初のあいさつがスペイン語だった。ロサンゼルスは移民が多いですから、ロサンゼルス市民を統一するっていう意味でも、あのコメントはパワフルだった」と感心。「来年佐々木朗希投手は、もっと英語が上達してる可能性がありますよね」と期待していた。