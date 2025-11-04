「気の弱い男が多いから楽勝」女子高生になりすましカネを強請る男も…SNSに蔓延する“デジタル美人局”の巧妙な罠
「#P活」「#動画売ります」――そんなタグを見かけたら、軽い気持ちで近寄ってはいけない。DMを送った瞬間、あなたは“犯罪者”にも“被害者”にもなり得るのだ。いまSNSで蔓延する、デジタル美人局の闇を追った。
◆下心を巧みに刺激し、「一線」を越えさせる
2畳一間、一泊4400円の漫画喫茶。簡易な板で仕切られただけのスペースが、奥山優奈さん（仮名・23歳）の“城”だ。
床には電子タバコの吸い殻が散乱し、大人のおもちゃや膣内用の潤滑ゼリーなどの“商売道具”も転がっている。
「去年まで都内のデリヘルで働いてたんですけど、太りすぎでクビに。店の寮も追い出されて、立ちんぼもしたけど、客がつかず。結局、地元の埼玉に戻るも、実家には帰れないのでネカフェ暮らし。支援してくれる男性をXで募集しています。物価高の影響で生活はギリギリ。“大人”だけじゃなく、オプションでも稼がないと生きていけなくて。今までNGだった動画撮影にも仕方なく応じています」
◆SNSに蔓延する“美人局ビジネス”
こうした女性は少なくない。X上には「#P活」「#裏垢女子」などの投稿が溢れている。彼女のように「大人（本番行為）1万5000円」「プチ（＝口淫）5000円」といった料金設定で客を募る投稿は実に多い。
だが一方で、SNS上の「パパ活」や「援助交際」を装い、悪質な恐喝を行う美人局ビジネスが急増している。
「SNSで買春相手を探す男をカモにして、わざと法律の一線を越えさせてからカネをむしる。気の弱い男が多いですから、楽勝ですよ」
そう語るのは、自らもSNSでの買春が趣味だという上林誠二さん（仮名・42歳）。彼の語る“スキーム”は、男の心理を巧みに突いたものだった。
「一線を越えさせるといっても、実際にアポを取って会って行為に及んだ後に『不同意性交だ』と騒ぎ立てるような大げさなやり方じゃない。多くはスマホだけで完結します。典型は“面会要求罪”に誘導してから、ゆすりをかける手口です」
上林さんの手口は、まず「#FJK」のタグを使って、カモをおびき寄せるところから始まる。
「FJKとは『First JK』の略で、高校1年生の女子を指します。相手が『2万円でどう？』なんて軽い気持ちでDMを送ってきた瞬間、自分は投稿者の“父親”を名乗り、『娘は16歳未満です。あなたの行為は面会要求罪に該当します。示談金100万円を2週間以内に支払ってください。支払いがなければ被害届を提出します』といった内容の脅迫メッセージを送る。こうしてカネをむしるんです」
◆“要求しただけ”でも罪はすでに成立！
では、実際に会わずに動画のやり取りだけなら罪に問われないのか。答えは否だ。
「映像送信要求罪は16歳未満に卑猥な画像や動画を要求した時点で成立します。このため『17歳ならセーフだろ』と思い込んで動画を求めるカモ男が少なくない。けど、児童ポルノ禁止法では18歳未満の性的画像そのものが処罰対象。つまり、17歳と名乗る女に釣られて送信した時点で、犯罪成立→脅迫ネタ化と男側はすでに違法行為の構図に巻き込まれている。私はその“違法状態”をわざとつくり出し、『通報されたくなければカネを払え』と脅すのです」（上林さん）
年齢の問題をクリアしても、油断は禁物だ。18歳以上を装ったアカウントにも、別の手口が潜んでいる。
「動画販売は多くが先払い制。送金の際に個人情報を聞き出して、それを“人質”にカネを巻き上げる材料にします。本名のまま振り込んでくる男は少なくないし、PayPayでの送金でも『開示請求すれば身元は割れるぞ』とブラフで言えば心が折れることもある。最初から動画を送る気がなく、先払いだけさせて逃げるシンプルな詐欺もあります」（上林さん）
