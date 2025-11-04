池袋にあるホテル「サンシャインシティプリンスホテル」では、ホテル開業45周年を迎えるにあたり、「体験できる45のこと」のイベントのひとつとして、パディントン™︎とコラボレーションしたコンセプトルームステイプランが誕生。

このコラボレーションは今年で5年目を迎えます！ グリーンを基調にボタニカルモチーフを取り入れたやさしい雰囲気の空間に、パディントン™のぬいぐるみやクリスマスツリー、ギフトボックスが配置されていて、まるでパディントン™とホリデーを一緒に過ごしている気分に。パディントン™の物語の世界に入り込んだかのような、癒やされる特別なひとときを楽しめますよ。





「ラメ入りアクリルブロック」

「巾着ポーチ」

ブレックファストスタイルの朝食でイギリスの朝を感じよう

パディントン™がスノードームの中にいるような、かわいらしいデザインのラメ入りアクリルブロックと、パディントン™クリスマス仕様の特別デザインをあしらった巾着ポーチを宿泊者限定で持ち帰ることができます。

ブレックファストスタイルの朝食

ランチョンマット

宿泊の翌朝には、イギリスの朝の定番であるブリティッシュブレックファストスタイルの朝食がいただけます。オリジナルのランチョンマットはお持ち帰りできますよ。パディントン™の世界観でクリスマスシーズンを過ごせる「サンシャインシティプリンスホテル」の「パディントン™コンセプトルームステイプラン」。ぜひクリスマスの記念にお楽しみください。◾️サンシャインシティプリンスホテル「パディントン™コンセプトルームステイプラン」販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）TEL：03-5954-2238 (受付時間：10〜17時)販売プラン：パディントン™コンセプトルームステイプラン料金：1人 1万9500円〜 （1室2名利用時）※上記料金には、1名分の1泊室料、オリジナルアメニティ（2種）、朝食、消費税、サービス料が含まれています。※オリジナルホテルカードキーは、宿泊者特典として使用後は持ち帰り可。※上記料金は、利用人数、日程により異なります。詳細はホテル公式Webサイト内専用ページを参照ください。© P&Co. Ltd. 2025text：鳥羽美咲

▶▶「ホテル」の記事一覧はこちらから！

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。