NTT島田社長、W杯放映権報道に「全然聞いていない」

4日に開催されたNTTグループの2025年度第2四半期決算会見で、NTTドコモのワールドカップ放映権取得について、NTTとドコモの両社長がコメントした。

2026年開催ワールドカップの国内放映権をNTTドコモとDAZNが共同で取得すると一部で報道されている。

質疑で問われたNTT代表取締役社長の島田明氏は「残念ながら、全然聞いていないのでわからない」とコメント。ドコモ代表取締役社長の前田義晃氏は「私も全然聞いていない。全然知らない」とコメントした。

報道では、DAZNとLeminoで配信する試合を分け合うと言及している。ドコモ前田社長は、ドコモMAX契約者から見た両者の棲み分けという部分について「サービスにコンテンツが紐付けられているのでわかりにくいところはあると思う。ただ、元々それぞれ単体のサービスで存在しているのもあるので、どういうコンテンツにしていくかは、それぞれのサービスで分けて考えていくところもある。結果として少し重なってしまったりする可能性はどうしてもあると思う」とした。

ドコモ前田社長