松本若菜、大切な人の想いをのせたデニムファッション披露 目黒蓮の称賛に感謝「ありがとね、めめくん」
最もジーンズが似合う有名人を決定する『第42回ベストジーニスト2025』授賞式が4日、都内で行われ、俳優の松本若菜が協議会選出部門で受賞した。
【全身ショット】綺麗…！個性的なデニムドレスで登場した松本若菜
お腹がチラリとみえるデニムのキャミソールとスカートのセットアップで登場。スカートはさまざまな柄や濃淡のデニムがパッチワークのように切り貼りされ大きなスリットからは美脚ものぞかせた。
松本はこの衣装についてスタイリストと相談したそうで「せっかくならいろんなジーンズをツギハギして1着にしたらどうだろう、と。すごく大切にしたという親友や家族、スタッフにデニムを贈ってもらって作りました」と解説。
「後はキッズ用のもの。これは社長の奥様のものだったりいろいろな応援してくださる人をこの舞台に連れてきた感じがして、この1着でできてよかったです」と周囲の人の思いあふれる一着に笑顔を浮かべた。
一般選出部門の目黒蓮（Snow Man）は現在ドラマ共演中の松本に「（現場で）スタイリストさんとお話されたりしてるのをチラッとみたので、想いも乗ったすばらしいコーディネートだなと思います」と称賛。松本は「ありがとね、めめくん」と親しみを込めて感謝していた。
日本ジーンズ協議会が主催する同アワードは、「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」にわかれ、一般選出部門はSNS調査でランダムに選ばれた10〜50代までの5000人（男女比50：50）から最もジーンズが似合う有名人を投票。上位男女各1人が受賞となる。今年は目黒が2年連続受賞、今田は初受賞となった。
このほか協議会選出部門として、モデルで俳優のKoki,、ダンス＆ボーカルグループのHANA、お笑い芸人のみなみかわ、俳優の松本若菜、特別貢献賞として、声優の花江夏樹、株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンターから上郷頼臣代表取締役社長が参加。次世代部門として、スケートボード日本代表の猪又湊哉選手、モデルで俳優の紺野彩夏も受賞となった。
