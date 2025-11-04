Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）とＭＦ扇原貴宏（３４）が４日、５日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグ蔚山（韓国）戦に向けて試合会場のノエビアスタジアム神戸で会見した。扇原は「ホームで勝ち点３を取ってグループステージ突破へ勝ち点を積み上げたい」と誓った。

１次リーグは１０月２２日のアウェー江原（韓国）戦で３−４の敗戦。Ｊ１を含めて最近４試合、公式戦勝利から遠ざかっている。吉田監督は「自分の甘さ、選手もちょっとした隙があったかもしれない」とし、「ミーティングで映像も含めてしっかり共有して蔚山戦へ練習してきた。いい準備ができたので明日ピッチで出せたら」と話した。

蔚山戦の後は中３日でＪ１のＧ大阪戦（９日・パナソニックスタジアム吹田）が控える。リーグ３連覇へ、首位鹿島と勝ち点５差の４位で、絶対に負けられない。さらに１６日には天皇杯準決勝・広島戦（同）もある。国内２冠を取った昨年も１１月は同様にハードな戦いをこなした。扇原は「試合数が多いのはチームにとって良いこと。勝つことで出ている選手、出ていない選手ともに刺激を与えられる。明日、結果を残していい流れをつくっていければ」と勝利をリーグ戦にもつなげていくことを誓った。