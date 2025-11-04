ジーンズの似合う著名人に贈られる「第４２回ベストジーニスト２０２５」発表会が４日、都内で行われ、ＳＮＳ調査でランダムに選ばれた１０〜５０代５０００人の投票によって決まる一般選出部門で、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮（２８）と、俳優・今田美桜（２８）が選出された。目黒は２年連続での受賞で、今田は初受賞。今田は映像での参加となった。

目黒は、ゆったりとしたシルエットのパンツにデニムのジャケットで登場。コーディネイトのポイントについて「昨日の夜、家に帰ってシャツと合わせたいなと思って、どのシャツにしようかなと家のクローゼットを見ながら考えました」と語り「後ろもかわいいんですよ」とその場でくるっと回転。そして「今、僕は２８歳。これから年を重ねていけば大人な渋みのあるコーディネートができると思うが、逆に今できる遊び心というか、ダボッとしたコーディネートもできるのかなって」と笑った。

初受賞となった昨年以降、多くの撮影現場でも祝福されたといい「（この１年は）１年の３５０日くらい、何かしらのジーンズをはいていたかなと思います。もっと自分がジーンズが好きになるきっかけになった。さらに愛が深まるような気がします」と話した。受賞のよろこびについては「あんまり人に言えることではないので、家のワンちゃんに伝えました。喜んでくれました」と回答。一般選出部門で３度受賞すると殿堂入りとなるが、昨年度も最初に受賞のよろこびを伝えたのは愛犬だったことから「来年もわんちゃんに報告できるように頑張ります」と話した。

協議会選出部門にはＫōｋｉ，、みなみかわ、松本若菜、ＨＡＮＡが選出され、同部門の特別貢献賞には花江夏樹と株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンターが選ばれた。また次世代部門にはスケートボード日本代表の猪俣湊哉と、俳優の紺野彩夏が選ばれた。