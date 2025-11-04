ジョリーパスタ、生のずわい蟹のほぐし身と赤エビを使った熱々のトマトクリームソースパスタ【鉄板パスタフェア第2弾】

パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、2025年10月から、パスタを器ごと直接火にかけて提供し、最後まで温かい状態で食べられる“鉄板パスタ”を販売している。パスタを先に加熱することで、麺のパリッとした食感や香ばしさも楽しめる。

11月6日からは“鉄板パスタ”フェア第2弾メニューとして「“鉄板パスタ”ずわい蟹と赤エビのトマトクリームソース」を発売する。全国の320店舗で販売予定。

◆“鉄板パスタ”ずわい蟹と赤エビのトマトクリームソース

税込1,529円

生のずわい蟹のほぐし身やぷりぷり食感の赤エビ、ほうれん草、しめじを使った、熱々トマトクリームソースのパスタ。まろやかな酸味のトマトクリームソースは、ずわい蟹や赤エビの濃厚な旨みと相性が良いという。店内で削ったコク深いグラナパダーノチーズと爽やかな香りのブラックペッパーが、蟹や赤エビの旨みを引き立てる。

ジョリーパスタ“鉄板パスタ”フェア第2弾

〈販売中の“鉄板パスタ”2品〉

◆“鉄板パスタ” ナポリタン

税込1,199円

ソーセージ･ベーコン･ピーマン･玉ねぎの具材とともに、濃厚で程よい酸味のトマトソースで仕上げた、熱々のナポリタン。目玉焼きをトッピングし、具沢山な一品に仕上げた。別添えのはちみつをかけると、トマトの酸味に甘みとコクが加わる。

ジョリーパスタ「“鉄板パスタ”ナポリタン」

「“鉄板パスタ”ナポリタン」別添えはちみつ

◆“鉄板パスタ”粗挽きソーセージと半熟卵のミートソース

税込1,199円

ジョリーパスタのミートソースを熱々鉄板パスタにアレンジした。牛肉と豚肉をブレンドし、フォンドボーと赤ワイン、トマトでじっくり煮込んだミートソースは、深みのあるコクと豊かな香りが特徴。さらに、粗挽きソーセージをトッピングして肉感と食べ応えのある1品に仕上げた。トッピングの半熟卵を絡めると、まろやかさが加わり、より奥深い味わいになる。

ジョリーパスタ「“鉄板パスタ”粗挽きソーセージと半熟卵のミートソース」

■ジョリーパスタ公式サイト