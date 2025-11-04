櫻坂46石森璃花、ミニ丈メイド風衣装で美脚披露「可愛すぎて二度見」「天使みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】櫻坂46の石森璃花が11月3日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のメイド風衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】櫻坂46メンバー「可愛すぎて二度見」美脚際立つメイドコス
石森は「少し遅めのハロウィンをしました〜」とつづり、ピンクを基調としたメイド風の衣装を着用した全身ショットを公開。笑顔をカメラに向けて、白のハイソックスとミニ丈のスカートからのぞく美しい脚を披露している。
この投稿には「美脚すぎる」「天使みたい」「衣装が似合いすぎ」「透明感すごい」「まさにお人形」「可愛すぎて二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
