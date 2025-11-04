ミセス大森元貴、学ラン姿披露に絶賛の声「第2ボタン欲しい」「どうしてこんなに似合うの」
【モデルプレス＝2025/11/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月3日、自身のInstagramを更新。学ラン姿を披露した。
【写真】29歳人気歌手「どうしてこんなに似合うの」話題の学ラン姿
◆大森元貴、学ラン姿公開
大森は、11月3日にTBS系で放送された番組「テレビ×ミセス」でのオフショットを複数枚投稿。スタジオセットを背景に、第1ボタンを開けた学ランの学生服姿でピースをしているショットも投稿している。
◆大森元貴の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どうしてこんなに似合うの」「可愛いとかっこいいが一緒に来た」「ビジュ最強」「第2ボタン欲しい」「こんなイケメン学校にいたらおおごと」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
