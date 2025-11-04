大森元貴（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月3日、自身のInstagramを更新。学ラン姿を披露した。

【写真】29歳人気歌手「どうしてこんなに似合うの」話題の学ラン姿

◆大森元貴、学ラン姿公開


大森は、11月3日にTBS系で放送された番組「テレビ×ミセス」でのオフショットを複数枚投稿。スタジオセットを背景に、第1ボタンを開けた学ランの学生服姿でピースをしているショットも投稿している。

◆大森元貴の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「どうしてこんなに似合うの」「可愛いとかっこいいが一緒に来た」「ビジュ最強」「第2ボタン欲しい」「こんなイケメン学校にいたらおおごと」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

