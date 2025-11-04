1年前の性暴力被害を涙ながらに告白　韓国女性タレントがユーチューバーにエール、寄付の額に注目

タレントのカン・ユミが、性暴力被害を告白したユーチューバーに応援を送って話題だ。

《画像》髪は抜けて生理も…クァク・ヒョルスの被害

最近、登録者21万人のユーチューバー、クァク・ヒョルスは「この話を口にするまで時間がかかった」というタイトルの動画を公開。1年前にタクシー運転手から性的暴行を受けたと告白した。

（写真提供＝OSEN）カン・ユミ

彼女は「明るく振る舞いながらカメラの前に立つのが本当につらかった」と語り、被害後の苦痛と回復の過程を打ち明けた。

動画は公開直後から大きな反響を呼び、再生回数は200万回を突破。コメント欄には「自分も被害者だが打ち明ける勇気がなかった」「あなたの告白が誰かの人生を変えるはず」といった応援の声が相次いだ。

（画像＝クァク・ヒョルスYouTubeチャンネル）

そんななか、お笑い芸人でユーチューバー、カン・ユミもコメントを残して注目を集めている。「勇気を出して話してくださり、ありがとうございます」という短いながらも心のこもった言葉で、クァク・ヒョルスの勇気に共感を示した。

加えて7万9000ウォン（約8000円）も寄付。この中途半端な額に対して、一部では「“79”は“チング（友だち）”という意味の象徴的な金額ではないだろうか」「有名人として容易ではない行動」と称賛している。

カン・ユミは2004年にデビューし、率直なトークで人気を集めた。現在はYouTubeチャンネルで多彩なコンテンツを発信している。

（記事提供＝OSEN）