田中みな実、ドラマ共演している波瑠の差し入れにどハマり「すっごい美味しくって！」

フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38歳）が、11月3日に公開された、YouTube「さしはらちゃんねる」の動画で、連続ドラマ「フェイクマミー」（TBS系）で共演している女優・波瑠の差し入れについて語った。



“YouTubeをテレビで観る”企画「おちゃのまスペシャル」の一環として、指原莉乃と田中みな実が、指原の公式YouTubeチャンネル「さしはらちゃんねる」に出演。指原と田中で持ってきたお菓子の話をする中で、和菓子の話となる。



田中は「私ね、豆大福がすごく好きで。で、今ドラマ撮ってるんだけど、『フェイクマミー』の現場に波瑠さんがすごい有名な豆大福を差し入れてくださって、それがすっごい美味しくって！ 私、そこの豆大福食べたとき感動して、6個買って、6個全部食べたの」と語る。指原は「みな実さんって好きなもの、マジで一気食いしますよね」とコメントした。