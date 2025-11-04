吉岡里帆、父と2人でライブに行った思い出「めちゃめちゃ楽しかったです」

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月2日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。今年の父の日に、父と2人でライブを観に行ったと語った。



男親のリスナーが、先日、娘と2人で旅行をしてきたというメールを寄せ、吉岡里帆も最近父親と旅行に行ったことがあるか、と質問した。



吉岡は「はい、実はわたくしもあります。今年の父の日に何がいいかな？ とすごい考えて。父とかあまり物とかを欲しがらない、物欲がないタイプで。やっぱり物じゃなくて時間かな、と。父は広島の出身なので、広島の親戚に連絡して、一緒に広島に行って、私の友達のチャラン・ポ・ランタンのももちゃんという友達がいるんですけれど、ももが広島でライブをすると言っていたので、もものライブに父親を連れて行くというのを父の日のギフトとして行ってきたんですけれど。まさか、お父さんがチャラン・ポ・ランタンを聞いて、盛り上がって、あんな拳を振り上げてるのを見て、めちゃめちゃうれしくなっちゃって。『あっ、お父さんノッてる！』と思って。私も拳を振り上げてライブを見ました。めちゃめちゃ楽しかったです」と語った。