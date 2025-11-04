関東は明日5日(水)以降は日差しの届く日が多く、昼間は日差しが暖かい。ただ、晴れる日の朝晩は冷え込むため、通勤通学の際は寒さ対策が必要。朝晩と昼間の気温差に気を付けて。

昼間は20℃を超える所も

明日5日(水)以降、日中はこの時期らしい気温の所が多く、晴れる日は暖かいでしょう。最高気温は18℃前後の日が多く、20℃を超える所もありそうです。9日(日)と10日(月)は一時的に雨の降る所もありますが、晴れ間も出るため、22℃くらいまで上がる所が多いでしょう。日中はコートがなくても過ごせそうです。

朝晩の寒さ対策はしっかり

朝晩は寒さに注意が必要です。

夜から朝も穏やかに晴れる日は「放射冷却」が強まります。そのため、朝晩は気温がグッと下がって、冷え込みます。

特に明日5日(水)は最低気温は10℃を下回る所が多く、宇都宮や水戸では5℃と寒くなる見込みです。また6日(木)以降も東京都心で11℃前後の日がほとんどで、内陸では8℃くらいの日が多いでしょう。通勤通学の時間帯は、セーターやコートなどの厚手の衣類が必要になりそうです。ただ、電車や建物の中では、暖房が効いている所も多く、冬物の服を着ていると暑く感じられるかもしれません。外出の際は、朝晩と昼間の気温差だけでなく、屋外と室内の気温差にも対応できるよう、脱ぎ着しやすい服装をすると良いでしょう。

朝晩と昼間の服装

明日5日(水)以降の日中は、最高気温は18℃くらいの日が多いため、長袖の服に、カーディガンなどの羽織るものがあると良いでしょう。20℃を超える所は、長袖のシャツ一枚だけでも過ごせそうです。



ただ、朝晩は10℃くらいの日が多くなります。薄手のコートが必要になりそうです。10℃を下回る所では、冬物のコートがあると良いでしょう。日中は気温が上がるため、脱ぎ着が難しいタイツやインナーなどは控え、手袋やマフラー、カイロなどを用意すると良さそうです。