原付一種の“ゲームチェンジャー”登場？ スズキが提案する電動モペット“新”「e-PO」JMS2025で公開 気になる航続距離や性能は？

スズキが提案するモペット「e-PO」 次世代の“原付の進化形”とは

スズキは、2025年10月31日から一般公開を開始した「ジャパンモビリティショー2025」で、新たな電動モビリティとしてペダル付き原動機付自転車「e-PO（イーポ）」を公開しました。

「普段使いからレジャーまで、身近な移動をもっと自由に！」をコンセプトに、電動アシストとEVバイクを掛け合わせた新ジャンルのモビリティとして注目を集めています。

スズキの電動モペット「e-PO」

ペダル付き原動機付自転車は、通称「モペット」とも呼ばれ、ペダルとモーターの両方を備えた小型車両です。

見た目は電動アシスト自転車に似ていますが、構造的にはモーターのみで走行が可能であり、法律上は「原動機付自転車」に分類されます。

そのため、運転には原付免許以上の資格、自賠責保険の加入、ナンバープレートの取得、ヘルメットの着用が必要となります。

スズキがこうしたモペットに区分されるe-POを開発した背景には、原付一種の50ccエンジンモデルが2025年11月をもって生産できなくなったことにあるといいます。

現地の担当スタッフは「原付ユーザーの移動手段が失われないように、新しい“足”を提供する目的で開発を進めました」と話します。

e-POの車体サイズは全長1531mm×全幅550mm×全高990mm。電動モーターで走行できるほか、ペダルを併用することで航続距離を大きく伸ばせる設計となっています。

担当者は、e-POの最大の特徴を「軽快さと航続距離の両立」にあると語ります。

「アクセル操作だけでもスクーターのように発進できますが、それだけだと航続距離はおよそ30kmほどです。

そこで人の力を借りる形でペダルを備え、航続距離を伸ばせるようにしました。

バッテリーを大型化すれば航続距離は延ばせますが、コストや重量が増してしまいます。軽く、扱いやすい原付らしさを保つための工夫です」。

e-POのモーターは、人力の最大3倍のアシストを発生でき、30km／hを過ぎても補助が続くといいます。

さらにペダルをこぐことで最高速度は約35km／h[薫濱1]まで到達が可能。もちろん原付の法定速度を遵守する必要はありますが、坂道など、加速が必要な場合に備えて出力にある程度の余裕を持たせたとのことでした。

また、充電についても日常使用を想定して設計されており、担当者は以下のように説明しています。

「アンケートを実施したところ、都市部に住まわれている方の1日の平均移動距離は4km以下が多いということがわかりました。そのため、1日に4km程度の利用であれば、週に1回の充電で十分使えるイメージを想定しています」。

生活に寄り添うモビリティを目指して

e-POは、「環境に配慮しながら身近な移動や出先での移動を楽しみたいという願いを叶える電動バイク」として提案されました。

日常での買い物といった生活圏の移動を中心に、従来のスクーターに代わる新しい選択肢として想定されています。

スズキの電動モペット「e-PO」

担当者は「原付一種ユーザーの乗り換え先としてだけでなく、今までスクーターを購入しようと思わなかった人にも手が届く存在にしたい」と語ります。

軽量で扱いやすく、ペダルを備えることで原付とはまた違う感覚で乗れるという点は、多様なユーザー層に訴求できるポイントといえるでしょう。

スズキでは、e-POを「市販を前提としたプロトタイプ」と位置づけており、早ければ2026年中の発売を目指しているといいます。ただし、現時点では価格や仕様の詳細は未定とのことです。

e-POの今後について、担当者は次のように話しました。

「モペットというカテゴリーは、使い方の理解不足から誤った乗り方をされるケースもあります。

スズキとしては安全で正しいモペット文化を広げ、交通社会の中に安全に溶け込めるような存在になっていって欲しいという風に考えております」。

※ ※ ※

ペダルとモーターの融合によって生まれた「e-PO」は、スズキが長年培ってきた原付のノウハウと、次世代モビリティへの挑戦が結実した一台です。

軽快さ、環境性能、そして実用性を兼ね備えたこのモデルが、日常の移動をどう変えていくのか。2026年の市販化に向けて、注目が高まりそうです。