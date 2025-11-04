ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 故宮の護城河畔、秋色に染まる 北京市 故宮の護城河畔、秋色に染まる 北京市 故宮の護城河畔、秋色に染まる 北京市 2025年11月4日 15時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２日、護城河畔の景色。（北京＝新華社配信／劉希玲） 【新華社北京11月4日】秋を迎えた中国北京市では、故宮博物院の周囲を流れる護城河（堀）のほとりで木々が色づき、訪れる人々の目を楽しませている。２日、護城河畔で記念撮影する観光客。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔の景色。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で記念撮影する観光客。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔を散策する人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔から眺めた月。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔の景色。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔の景色。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔の景色。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔から眺めた月。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、故宮の角楼の上に昇った月。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で記念撮影する観光客。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で色づいたイチョウの木。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で色づいた木々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔で秋の景色を楽しむ人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔の景色。（北京＝新華社配信／劉希玲）２日、護城河畔を散策する人々。（北京＝新華社配信／劉希玲） リンクをコピーする みんなの感想は？