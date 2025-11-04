日本勢トップの世界ランク7位・張本美和選手　　写真：新華社/アフロ

国際卓球連盟(ITTF)が4日、卓球女子の世界ランキングを発表しました。

今月2日まで行われた WTTチャンピオンズ モンペリエのポイントが加算。女子では、張本美和選手は初戦、2回戦と地元フランスの選手を破り、8強入り。準々決勝では世界5位中国の王芸迪選手にゲームカウント0-3から追いつく大熱戦を演じますが、あと一歩届かず、敗れましたが日本勢トップ7位をキープしています。

また上位5人は孫穎莎選手ら中国勢が独占しています。

【女子シングルス】▽トップ10※数字はポイント
1位 11600 　孫穎莎(中国)
2位 8850 　王曼碰(中国)
3位 6075 　陳幸同(中国)
4位 4975 　王芸迪(中国)
5位 4730　蒯曼(中国)
6位 3940 　朱雨玲(マカオ)
7位 3650 　張本美和
8位 3185 　陳熠(中国)
9位 2990 　伊藤美誠
10位 2740 　橋本帆乃香

▽トップ50までの日本勢
13位 2275　早田ひな （前回12位）
14位 2190 　大藤沙月（前回13位）
15位 1825 　長粼美柚
22位 1165　木原美悠 （前回21位）
34位 740 　佐藤瞳 （前回35位）
37位 695 　横井咲桜 （前回30位）
38位 690　 平野美宇
47位 480 　芝田沙季
48位 479 　赤江夏星