国際卓球連盟(ITTF)が4日、卓球女子の世界ランキングを発表しました。

今月2日まで行われた WTTチャンピオンズ モンペリエのポイントが加算。女子では、張本美和選手は初戦、2回戦と地元フランスの選手を破り、8強入り。準々決勝では世界5位中国の王芸迪選手にゲームカウント0-3から追いつく大熱戦を演じますが、あと一歩届かず、敗れましたが日本勢トップ7位をキープしています。

また上位5人は孫穎莎選手ら中国勢が独占しています。

【女子シングルス】▽トップ10※数字はポイント

1位 11600 孫穎莎(中国)

2位 8850 王曼碰(中国)

3位 6075 陳幸同(中国)

4位 4975 王芸迪(中国)

5位 4730 蒯曼(中国)

6位 3940 朱雨玲(マカオ)

7位 3650 張本美和

8位 3185 陳熠(中国)

9位 2990 伊藤美誠

10位 2740 橋本帆乃香

▽トップ50までの日本勢13位 2275 早田ひな （前回12位）14位 2190 大藤沙月（前回13位）15位 1825 長粼美柚22位 1165 木原美悠 （前回21位）34位 740 佐藤瞳 （前回35位）37位 695 横井咲桜 （前回30位）38位 690 平野美宇47位 480 芝田沙季48位 479 赤江夏星