スヌーピーのビーズブローチを自分で作れちゃう！おうち時間に挑戦したいビーズ刺しゅうのキットが登場
だんだんと寒くなってきた今日この頃。外に出るのが億劫になる寒い日には、おうち時間を楽しんでみては？今回は新たな趣味に挑戦してみたいという人へおすすめのアイテムを紹介する。
【画像】キット内容や他のデザインを見る
「日本ヴォーグ社」から販売中の「スヌーピー ビーズ刺しゅうキット」(各2750円)は、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のキャラクターをモチーフにしたビーズブローチを作ることのできるキット。キットの中には、図案を印刷済みのハードフェルト、ブローチピン、合皮素材、キャラクターを表現するために必要なカラーのビーズに、ビーズ刺しゅう針2本、刺しゅう糸、そして作り方の説明書が入っていて、レシピ通りに作ると約8センチ大の存在感のあるブローチが完成する。はさみやチャコペンシル、接着剤を用意しておけば、すぐに作り始めることができるので、ビーズ刺しゅうが初めてという人も安心だ。
ビーズを1つずつ刺しゅうしていくにつれて、スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウン、シュローダーにサリーと、PEANUTSの仲間たちの愛らしいデザインが姿を現していく。地道な作業だけど、少しずつデザインが仕上がっていく工程も楽しい！
やってみたい！という人は、「日本ヴォーグ社」の通販サイトより注文を。このキットでビーズ刺しゅうの腕を磨いて、ハンドメイドの楽しみを広げよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
