サボリーノから新登場♡毛穴・くすみに1分で効く「メガショット ハイドラブースト部分用マスク」

忙しい朝や夜でも、手軽に毛穴ケアを叶えたい女性に朗報です♡ タイパコスメで人気の『サボリーノ』から、ブランド最高峰“メガショット”シリーズの新作「ハイドラブースト部分用マスク」が登場。気になる鼻や頬の毛穴を、たった1分でキュッと引き締めてなめらかに整えます。年齢とともに目立ちやすい毛穴やくすみの悩みに、時短でしっかり応える高機能マスクです。

サボリーノの毛穴ケア新作が登場！

7枚入り（35mL）880円（税込）

『サボリーノ』の“メガショット”シリーズから新登場した「ハイドラブースト部分用マスク」は、大人の毛穴・くすみにアプローチする部分用アイテム。

リンゴ酸、マンデル酸、サリチル酸の3種の角質ケア成分＊³を配合し、古い角質をやさしくオフ。透明感あふれるなめらかな肌へと導きます。たった1分＊¹で使える手軽さも魅力です。

髪と心にやさしい♡タングルティーザーの新作ブラシ「エクストラ ジェントル」が登場

毛穴・くすみに多角的アプローチ♡

独自処方「透明感CRX」に加え、高濃度＊⁷グルタチオン、5種のビタミンC、3種のレチノール、10種のペプチドなど、年齢肌にうれしい成分を贅沢に配合。

毛穴の開きやくすみに多方向から働きかけ、ハリとツヤを与えます。特に“バタフライゾーン”と呼ばれる鼻から頬にかけての毛穴に密着し、まるでサロン帰りのようなつるん肌を叶えます♪

使いやすさ＆時短効果で毎日ケア

極薄のラップシートが肌にぴたっと密着し、動いてもズレにくい快適設計。1分でOKの時短ケアだから、朝のメイク前や夜のリラックスタイムにもぴったりです。

別売りの全顔タイプ『サボリーノ メガショット』シリーズと併用すれば、より高い効果を実感できます。乾燥やくすみが気になるときは3～5分おくのもおすすめです。

発売日：2025年11月4日

＊1 使用時間目安

＊3 ふきとりによる

＊7 当社比

1分で毛穴レス肌♡新しいサボリーノ体験を

「メガショット ハイドラブースト部分用マスク」は、時短と高機能を両立したサボリーノの新たな傑作。毛穴の開きやくすみを1分でケアし、なめらかで明るい印象の肌へ導きます。

忙しい日々でも、美肌ケアをあきらめたくないあなたにぴったりのアイテムです。ぜひ“メガショット”シリーズで、毎日のスキンケアをもっと手軽に、もっと楽しく♡