「ホタルノヒカリ」では仲良しカップルで話題に･･･

女優の板谷由夏(50)=北九州市出身＝が披露した人気俳優(51)との猊徂悒轡腑奪鉢瓩話題となっている。

「わたしたちってば カップル、夫婦、以外は初めてなんです。たぶん。今まで様々な作品でずっと身内でしたん笑 今回は総理大臣と内閣官房副長官 ある意味夫婦、みたい？」とインスタグラムでつづり、俳優の安田顕とのフォーマル衣装でのツーショットをアップしている。

この投稿に「やっぱりホタルノヒカリ」「美男美女です」「ある意味夫婦かもしれないですね」「素敵な2人」「ペアルック見たい」「揺るぎない安定感」「似てきたような気がするかもしれませんが･･･」「山田ねえさんとふたちゃん」といったコメントが寄せられている。 これまで板谷と安田は、日本テレビのドラマ「ホタルノヒカリ2」(2010年)で、カップルや夫婦役を演じ話題になっていた。出演中の月9ドラマ「絶対零度 〜情報犯罪緊急捜査〜」(フジテレビ)では、板谷は日本初の女性総理・桐谷杏子役、安田は内閣官房副長官・佐生新次郎役を演じている。