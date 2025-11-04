ミャクミャク＆サーキュラーちゃん「ラブラブ」共演ショット公開 NHK音楽特番に生出演へ
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、きょう4日放送のNHK音楽番組『第25回 わが心の大阪メロディー』（総合テレビ・全国放送 後7：30〜8：42）にゲスト出演する。さらに、ドイツパビリオンのサーキュラーらも登場することが明らかになった。
【写真】NHKのステージに立つミャクミャク＆サーキュラーちゃん
万博公式Xは4日、「#ミャクミャク が今夜19時30分〜『第25回 わが心の #大阪メロディー』放送に向けてリハーサル中！」とオフショットを公開。
ステージ上のミャクミャクの隣にはサーキュラー。さらに、インドネシア館の「トゥムトゥム」らの姿も写っている。公式は「久しぶりに#サーキュラーと#Tumtumたちに会えてうれしいね」と伝えた。
ファンから「楽しみにしてます」「ミャクミャク様とサーキュラーちゃん、手をつないでラブラブ」など、期待が高まっている。
毎年恒例の「大阪メロディー」。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届ける。
■出演者（五十音順）
【司会】今田耕司、ファーストサマーウイカ
【出演】INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部
