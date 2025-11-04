ネパールのシリチョン峰から望むヒマラヤ山脈＝10月/Ambir Tolang/NurPhoto/Getty Images

（CNN）ネパールのヤルン・リ山で3日、雪崩がキャンプを襲い、少なくとも3人が死亡、外国人登山者4人が依然として行方不明となっている。当局が発表した。

ネパール・ドラカ地区の警察副本部長、ギャン・クマール・マハト氏によると、少なくとも16人が標高5630メートルのヤルン・リ山を登っていた現地時間午前10時30分前後、雪崩が発生した。

マハト氏によれば、死亡が確認された3人の中にはフランス人1人とネパール人ガイド2人が含まれている。フランス人2人、ネパール人2人の計4人が救助され、ネパール人5人は標高4900メートルのベースキャンプまで自力で帰還した。

行方不明となっている外国人登山者の国籍や身元はまだ確認されていないが、マハト氏によると、グループにはフランス、カナダ、イタリアからの登山者が含まれていたという。

当局は当初、この山で7人が死亡したと発表していたが、4日にその数字を下方修正した。

AP通信によると、ネパールでは先週から天候が悪化しており、山岳地帯では吹雪が報告されていた。

捜索救助隊は登山者を救助するため数時間にわたる捜索活動を開始したが、悪天候や標高の高さ、そして困難な地形が捜索を困難にしていた。AP通信によると、救助ヘリコプターが現場に向かおうとしたものの悪天候のため引き返し、その後、救助隊は徒歩で現場に到着した。

マハト氏によると、グループのうち4人は4日午前に救助され、病院に搬送された。負傷の程度は不明。

ベースキャンプまでトレッキングで戻った5人は、ネパール人のポーターとガイドだったとマハト氏は語った。

登山旅行会社はネパール東部に位置するヤルン・リ山について、登山経験のない初心者や、標高８０００メートルを超えるヒマラヤ山脈の高峰に順応しようとする人々に適した山だと説明する。

ネパールには、エベレストを含む世界最高峰14座のうち8座がある。