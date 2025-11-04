◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京・芝１４００メートル）＝１１月４日、美浦トレセン

母系にＧ１ホース、重賞ウィナーがズラリと並ぶ血統馬のシュペルリング（牡２歳、美浦・嘉藤貴行厩舎、父シスキン）が２戦目での重賞取りに挑む。

祖母のハルーワソングは産駒に３連勝でラジオＮＩＫＫＥＩ賞（１１年）を制したフレールジャックに、重賞２勝馬のマーティンボロを送り出す。さらに一族からはシュヴァルグラン（１７年ジャパンＣ）や、ヴィブロス（１６年秋華賞、１７年ドバイ・ターフ）などのＧ１馬がおり、母系は活力にあふれる。嘉藤調教師は「血の後押しもあると思うので、そういう面では心強い」と力を込める。

東京の芝マイルでのデビュー戦は先団できっちり折り合うと、抜け出してからも最後までしっかり脚を使うセンスの高さをうかがわせた。「調教は動いていたので、期待はしていました。ジョッキーもうまく乗ってくれたし、最後はよく頑張ってくれた」とトレーナー。前走から１ハロンの短縮となるが「マイルよりは好転しそうで、１４００メートルはいいと思う」。期待の良血が連勝を決め、世代の主役候補に躍り出る。