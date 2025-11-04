お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍と声優の武内駿輔が４日、都内で行われた映画「スーパーマン」（ジェームズ・ガン監督）デジタル配信記念イベントに出席した。

全世界興業収入６億ドルを突破した話題作。長谷川と武内は、この日が初共演となった。長谷川は「お声がいいですね。ちょっとキュンとしてしまう」と、武内の低音ボイスに魅了された様子。一方の武内も１８５センチの長谷川を見上げ、「身長大きいんですね。僕も勝手にキュンとしました」と褒め合った。

アメコミ好きでフィギアを２００〜３００個所持しているという長谷川は、周囲にいるスーパーマンみたいな人を司会者から問われると、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルと回答。タクシーに同乗した時、運転手から「混雑しているから１０分くらい」と知らされると、ナダルがストップウォッチを使って時間を計測していたことを暴露。「なにかあった時に運転手さんとディスカッションするために時計を見ていたのだと思う。みんなを守るために」と振り返り、「みなさんは好印象ではないかもしれませんが、あいつは正義がぶれない。芸能界のスーパーマン」と話して、会場の笑いを誘った。

日本語吹き替え版声優を務めた武内は、ＤＣ作品への思い入れは強い様子。「声優業を目指すきっかけは、ＤＣ作品に出たいという思いから。（２００８年「ダークナイト」でジョーカーを演じた）ヒース・レジャーに憧れて演技を始めました」と感慨深げだった。