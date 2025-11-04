文化放送は、声優・アーティストとして大活躍する大西亜玖璃がパーソナリティを務める

新番組『大西亜玖璃のPONPONPONRadio!!』を11月4日(火)深夜3時00分～3時30分からスタートします。

週替わりのパーソナリティが登場する『QloveR SP』の毎週火曜日のOAです。

番組では大西亜玖璃の活動内容の話はもちろん、本人の素顔や新たな一面を深掘りしていくトークをお届けします。

また、ラジオに加え、QloveRでは映像付き生放送も実施！

あぐ”ぽん”でお腹”ぽんぽん”になる番組をお届けしていきます！！

【新番組概要】

■番組名：『大西亜玖璃のPONPONPONRadio!!

■放送日時

＜地上波＞ 『QloveR SP』内 毎月第一火曜日 深夜3時00分～3時30分放送

※初回放送日 2025年11月4日(火)

＜QloveR＞ 「QloveR（クローバー）」では、地上波放送終了後の深夜3時30分に

毎回最新回が更新されます。無料で聞けるラジオのアーカイブが1本、

有料会員が聞けるおまけパート付きアーカイブが1本という内容です。。

詳しくは、番組サイトや番組Xなどを御覧ください。

■出演：大西亜玖璃

■メールアドレス：pon@joqr.net

■番組X：@aguponponpon

■推奨ハッシュタグ：#あぐぽんぽんぽん

■QloveR番組サイトURL： https://qlover.jp/aguponponpon