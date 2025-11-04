【通貨別まとめと見通し】スイス円



先週のまとめ

高値圏での調整

先々週までの強い上昇トレンドを受けて、げつよう日に先々週高値を更新も、そのごは利益確定売りにより、いったん上値が抑えられた。日銀会合後の円売りに急騰。月曜日の高値を超えて192円70銭前後と史上最高値を更新。週末にかけては利益確定の売り。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 192.70円 (史上最高値) 191.00円 - 191.50円（短期のレジスタンス）

- **サポート**: 188.00円 - 188.50円 (割り込むと上昇トレンド転換の可能性)

RSI (14) 70%超から低下し、現在は中立圏へ 上昇再開に必要なエネルギーが蓄積された状態

MACD ゼロラインの上で縮小 短期的な勢いは鈍化

トレンド 非常に強い上昇トレンドの押し目局面。



今週のポイント

メインシナリオ、高値圏での底堅い推移と再上昇

世界情勢の不確実性が高まる中でスイスフランが安全資産として選好されやすい環境



代替シナリオ世界的なリスク回避の終息とSNBのハト派化

世界的なリスクオフムードが緩和（地政学リスクの低下など）。同時に、スイスのインフレ率がさらに低下し、SNBが利下げを加速する姿勢



今週の主な結果と予定

11/03 16:30 消費者物価指数（CPI） （10月） 結果 -0.3% 予想 0.0% 前回 -0.2% （前月比）

11/03 16:30 消費者物価指数（CPI） （10月） 結果 0.1% 予想 0.4% 前回 0.2% （前年比）

11/03 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数） （10月） 結果 48.2 予想 48.3 前回 46.3

11/06 17:00 雇用統計 （10月） 予想 3.0% 前回 2.8% （失業率（季調前））

11/06 17:00 雇用統計 （10月） 予想 3.1% 前回 3.0% （失業率（季調済））



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト