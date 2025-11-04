【ユーロ圏】

フランス財政収支（9月）16:45

予想 N/A 前回 -1575.0億ユーロ



【ブラジル】

鉱工業生産指数（9月）21:00

予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)



【NZ】

雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45

予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)

予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)

予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

