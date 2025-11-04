【ユーロ圏】
フランス財政収支（9月）16:45
予想　N/A　前回　-1575.0億ユーロ

【ブラジル】
鉱工業生産指数（9月）21:00
予想　N/A　前回　-0.7%（前年比)

【NZ】
雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45
予想　5.4%　前回　5.2%（失業率)　
予想　0.2%　前回　-0.1%（雇用者数増減（前期比）)　
予想　-0.2%　前回　-0.9%（雇用者数増減（前年比）)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。