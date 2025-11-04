これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス財政収支（9月）16:45
予想 N/A 前回 -1575.0億ユーロ
【ブラジル】
鉱工業生産指数（9月）21:00
予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)
【NZ】
雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45
予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)
予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)
予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
