豪中銀　市場予想通り据え置き　会合後は売り優勢＝オセアニア為替概況

4日の市場。注目された豪準備銀行（’中央銀行）金融政策会合は市場予想通り金利を据え置いた。声明では7-9月期の物価上昇について、一時的との見方を示した。金融政策は依然幾分引き締め的との表現もあり、会合後は豪ドル売りを誘った。対ドルで0.6535前後から0.6518を付けると少し戻して、ブロック豪中銀総裁会見を迎えると、今回の会合で利下げは検討せず、追加利下げの可能性ほとんどないなどと利下げに消極姿勢が見られ、少し豪ドル買いも0.6536までと会合前水準までの反発に留まり、その後再び豪ドル売り。対円での売りもあり、会合直後の安値を割り込んで売りが出た。

豪ドル円では100円70銭台で会合結果発表があり、100円45銭前後まで上昇。その後の戻りは100円70銭を付けず、その後はドル円が153円台後半まで売られる中で100円02銭を付けている。



NZドルドルは株安などを受けた下げと豪ドル安に朝からやや軟調。

NZドル円は円全面高の流れを受けて朝の88円06銭から87円19銭まで大きく売られた。



＊今週の主な予定と結果

豪州

11/03 09:30 住宅建設許可 （9月） 結果 12.0% 予想 4.5% 前回 -6.0% （前月比）

11/04 12:30 中銀政策金利 （11月） 結果 3.6% 予想 3.6% 前回 3.6% （豪中銀政策金利）

11/06 09:30 貿易収支 （9月） 予想 38.5億豪ドル 前回 18.25億豪ドル （貿易収支）



NZ

11/03 06:45 住宅建設許可 （9月） 結果 7.2% 前回 5.8% （前月比）

11/05 06:45 雇用統計 （2025年 第3四半期） 予想 5.4% 前回 5.2% （失業率）

11/05 06:45 雇用統計 （2025年 第3四半期） 予想 0.2% 前回 -0.1% （雇用者数増減（前期比））

11/05 06:45 雇用統計 （2025年 第3四半期） 予想 -0.2% 前回 -0.9% （雇用者数増減（前年比））



