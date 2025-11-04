テクニカルポイント　豪ドル/ドル、上昇トレンド続かず反落、ＲＳＩも５０割れ

0.6604　エンベロープ1%上限（10日間）
0.6598　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.6588　一目均衡表・雲（上限）
0.6561　一目均衡表・雲（下限）
0.6549　一目均衡表・転換線
0.6538　100日移動平均
0.6538　10日移動平均
0.6535　一目均衡表・基準線
0.6528　21日移動平均
0.6518　現値
0.6473　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6457　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6445　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、１０月後半の上昇トレンドに継続性に疑問符がついている。１０＋２１日線はゴールデンクロス状況を維持しているものの、足元の水準は両移動平均線を下回っている。また、ＲＳＩ（１４日）は４４．９に低下しており、中立水準５０を下回っている。値位置とＲＳＩ動向ともに下向きの方向性が示されている。まずは、２１日線をめぐる攻防となりそうだ。