テクニカルポイント　豪ドル/ドル、上昇トレンド続かず反落、ＲＳＩも５０割れ

0.6604 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6598 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6588 一目均衡表・雲（上限）

0.6561 一目均衡表・雲（下限）

0.6549 一目均衡表・転換線

0.6538 100日移動平均

0.6538 10日移動平均

0.6535 一目均衡表・基準線

0.6528 21日移動平均

0.6518 現値

0.6473 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6457 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6445 200日移動平均



豪ドル/ドルは、１０月後半の上昇トレンドに継続性に疑問符がついている。１０＋２１日線はゴールデンクロス状況を維持しているものの、足元の水準は両移動平均線を下回っている。また、ＲＳＩ（１４日）は４４．９に低下しており、中立水準５０を下回っている。値位置とＲＳＩ動向ともに下向きの方向性が示されている。まずは、２１日線をめぐる攻防となりそうだ。

