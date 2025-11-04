◇NBA レイカーズ123ー115ブレイザーズ（2025年11月3日 モダ・センター）

レイカーズの八村塁（27）が3日（日本時間4日）の敵地ブレイザーズ戦に先発出場。前半から豪快なダンクや得意の3Pシュートを沈めるなど大活躍。今季最多となる28得点をマークしてチームをけん引。主力を欠いたチームも接戦を制して今季初の4連勝を飾った。

「今日はもっと攻撃的になろうと思っていた」

主力を欠いたチームをけん引したのは八村だった。前半終了時点でチーム最多18得点を記録すると、後半に入ってもその勢いは止まらなかった。

後半も得点を重ねて、最終Q残り9分53秒には相手の反則を誘ってフリースローを2本決めて24得点目を記録。開幕2戦目にマークした23得点を更新。残り1分12秒に左サイドでジャンプシュートを沈めて今季最多28得点を記録した。

「きょうはみんな準備万端だった。ブロニー（・ジェームズ）、ニック（・スミスJr.）などみんなが良いプレーを見せてくれた」と仲間たちを称えた。

さらに「自分たちは相手の得意なポジションに対しての対策していた。今日はもっと攻撃的になろうと思っていた。相手はとても良い守備をしていたけど、相手のプレッシャーに対応できた」と試合を振り返った。

今季のレイカーズは開幕戦から大黒柱であるレブロン・ジェームズが欠場。その後もルカ・ドンチッチのケガなど主力を欠いて臨む試合が多い。

「スター選手がいない時こそチームが奮起するのは、そのチームの精神や団結力を示していると思う。特に、それはチームの結束力によるものだと思う」と、主力がいないからこそチームに団結力が生まれているとコメントを残した。